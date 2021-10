Cara Anis Baswedan Hadapi Kritik dan Caci Maki: Rileks, Fokus pada Janji

PIKIRAN RAKYAT- Gubernur Jakarta, Anies Baswedan selalu menjadi sorotan dalam setiap kinerja begitu juga dengan kegiatannya selama menjadi pemimpin di Ibu kota.

Namun, ketika ditanya terkait bagaimana dirinya menanggapi banyak kritik yang datang silih berganti atas setiap kinerjanya, Anies Baswedan mengaku tak ingin terlalu merespons hal itu.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyebut, setelah berjalan selama tiga setengah tahun ini, pihaknya baru melakukan testing terkait opini publik.

“Kalau sosmed ramai terus, ramai terus, hari ini dipuji besok bisa dicaci, hari ini selangit besok bisa nyungsep senyungsep nyungsepnya. Karena itu nggak usah pusing, rileks saja. Kalau sosmed itu pasti begitu, makanya prinsipnya dari dulu itu dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang gitu aja dipegangnya,” kata Anies.

Dia menuturkan, apabila mendapat pujian dari kinerjanya, cukup diam saja karena kemungkinan esoknya bisa berubah lagi.

“Ada masa, kadang-kadang kita di Jakarta ini hal yang kecil aja jadi besar, tapi ada hal yang besar jadi kecil, kemarin contohnya para pemred melihat Jakarta International Stadium, mereka itu banyak yang bilang Mas ini ada barang sebesar ini ko kita nggak tahu ya gitu,” kata Anies.

Anies menyebut kedepannya Jakarta Internasional Stadium itu akan menjadi stadion terbesar, terbaik karena bisa digunakan dengan konsep indoor, meski hujan pun tetap bisa melakukan pertandingan.

“Sekarang stadionnya bisa indoor tertutup, jam 10 pagi bisa main bola, jam 2 siang bisa sepak bola, ini kelas dunia ini, nah terus saya bilang begini memang betul di Jakarta barang besar bisa nggak kelihatan, barang kecil bisa jadi gede. Kecemplung got aja so not important ramai pula itu,” tutur Anies.