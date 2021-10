Cair Oktober 2021, Berikut Daftar dan Cara Cek Penerima Bansos Kemensos

PIKIRAN RAKYAT - Pada bulan Oktober 2021 pemerintah, masih akan menyalurkan sejumlah bantuan sosial (bansos). Untuk mengetahui bansos yang akan cair di bulan Oktober 2021, berikut daftar bansosnya.

Seperti diketahui bansos yang cair pada bulan Oktober 2021 masih dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Berikut daftar bansos yang akan cair pada bulan Oktober 2021:

Kartu Sembako Bansos

Bagi masyarakat yang terdaftar dalam penerimaan Kartu Sembako akan mendapat bantuan sosial berupa uang tunai sekitar Rp200.000 per bulan.

Cara untuk mendaftar penerima Kartu Sembako, masyarakat harus mendaftarkan diri sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kementerian Sosial (Kemensos).

PKH

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan yang ditujukan untuk ibu hamil hingga anak sekolah. Bansos PKH berupa uang tunai dan sembako. Besaran bantuan PKH akan disesuaikan dengan anggota keluarga penerima.

Pemerintah sendiri telah menganggarkan Rp28,31 triliun untuk 10 juta KPM. Melalui PKH, keluarga yang memiliki ibu hamil/balita akan menerima bantuan Rp3 juta per tahun. Sementara keluarga yang memiliki anak SD menerima Rp900.000 per tahun, anak SMP Rp1,5 juta per tahun, dan anak SMA Rp2 juta per tahun.

Jika di keluarga tersebut ada penyandang disabilitas/lansia, maka bantuan sosial / bansos PKH pada bulan Oktober 2021 yang berhak diterima adalah Rp2,4 juta. Jika keluarga memiliki 2 orang anak SD, maka bantuan sosial / bansos PKH pada bulan Oktober 2021 yang diberikan menjadi dobel, yakni Rp900.000 ditambah Rp900.000 per tahun. Artinya, keluarga tersebut mendapat dana tunai Rp1,8 juta per tahun.