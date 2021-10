Teluk Jakarta Dilaporkan Tercemar Paracetamol, Pemprov Buka Suara

PIKIRAN RAKYAT – High concentrations of paracetamol in effluent dominated waters of Jakarta Bay, Indonesia merupakan salah satu publikasi LIPI yang diunggah pada 14 Juli 2021 melalui laman resminya lipi.go.id, terkait tingginya konsentrasi paracetamol di Teluk Jakarta.

Peneliti yang terlibat dalam studi tersebut di antaranya Wulan Koagouw dan Zainal Arifin yang berasal dari Pusat Penelitian Oseanografi.

Wulan Koagouw dan Zainal Arifin menemukan dua lokasi yang terdeteksi mengandung paracetamol sebesar 610 nanogram per liter di Angke dan 420 nanogram per liter di Ancol dari empat titik yang diteliti di Teluk Jakarta.

Sementara itu, berdasarkan lampiran VIII PP Nomor 22 Tahun 2021, parameter baku mutu air laut mencapai 38 jenis, yaitu warna, kecerahan, kekeruhan, kebauan, padatan tersuspensi total dan sampah.

Selanjutnya, suhu, lapisan minyak, pH, salinitas, oksigen terlarut, kebutuhan oksigen biokimia, ammonia, ortofosfat, nitrat, sianida, sulfida, hidrokarbon petroleum total, senyawa fenol total, poliaromatik hidrokarbon, poliklor bifenil, surfaktan, serta minyak dan lemak.

Selain itu, ditemukan pestisida (BHC, aldrin/dieldrin, chlordane, DDT, heptachlor, lindane, methoxy-chlor, endrin dan toxaphan), tri buti tin, raksa, kromium heksavalen, arsen, cadmium, tembaga, timbal, seng, nikel, fecal coliform, coliform total, pathogen, fitoplankton, dan radioaktivitas.

Dalam penelitian, disebutkan bahwa secara teori sumber sisa paracetamol yang ada di perairan Teluk Jakarta berasal dari tiga sumber, yaitu akibat konsumsi masyarakat yang berlebihan, rumah sakit, dan industri farmasi.

Merespons temuan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta menguji sampel air laut di Ancol dan Muara Angke, Jakarta Utara guna menindaklanjuti hasil riset kandungan paracetamol konsentrasi tinggi di kawasan tersebut.