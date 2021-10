Jakarta Kembali Alami Deflasi, Tiga Komoditas Jadi Penyumbang Terbesar

PIKIRAN RAKYAT – Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Oktober 2021, Provinsi DKI Jakarta kembali mengalami deflasi sebesar 0,06 persen pada masa pelonggaran PPKM level tiga di wilayah itu.

Sejak 24 Agustus 2021, Provinsi Jakarta turun ke level tiga dalam PPKM sebagaimana yang termuat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tentang PPKM di wilayah Jawa-Bali dengan beberapa pelonggaran yang telah diperkenankan.

BPS DKI Jakarta mencatat tiga komoditas penyumbang terbesar deflasi di Jakarta, yaitu telur ayam ras, daging ayam ras, serta emas dan perhiasan.

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah menilai bahwa perkembangan deflasi disebabkan daya beli masyarakat Jakarta diperkirakan masih belum optimal di tengah suplai kebutuhan pokok yang banyak.

Sementara itu, pada Agustus 2021, BPS DKI Jakarta mencatat bahwa Ibu Kota mengalami inflasi sebesar 0,08 persen atau permintaan mulai menggeliat setelah dua bulan, yaitu pada Juni dan Juli terjadi deflasi.

“Kemungkinan daya beli belum pulih. Namun, kami perkirakan pada Oktober ini berpotensi inflasi karena saat ini, masih penyesuaian untuk sejumlah pelonggaran,” kata Rusli Abdullah.

Menurut Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah, pelonggaran operasional bekerja dari kantor (Work From Office/WFO) untuk perusahaan sektor non esensial sebesar 25 persen dapat mendongkrak permintaan atau daya beli masyarakat Jakarta.

“Saat ini kemungkinan perusahaan non esensial masih menyesuaikan. Sejalan pembukaan kantor non esensial ini harapannya ikut mendorong permintaan, khususnya makan dan minum,” katanya.