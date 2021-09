Tak Bantah Tudingan Sebut Anies Baswedan Hanya Berakting, Giring: Dia Buat Semuanya Terlihat Baik-baik Saja

PIKIRAN RAKYAT - Giring Ganesha tak membantah tudingan jika dia memang benar-benar menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah seorang penipu.

Dalam podcast Deddy Corbuzier yang ditayangkan pada Selasa, 28 September 2021 kemarin, Giring bahkan tak membantah kalau Anies Baswedan selama ini hanya berakting saja.

Ia menyebutkan kalau tindakan tersebut dilakukan agar daerah DKI Jakarta itu terlihat baik-baik saja.

"Lu udah nonton videonya dong. Iya kan gua memang bilang seperti itu," kata Giring Ganesha menegaskan.

Baca Juga: Ratapi Kondisi Tukul Arwana di ICU, 'Kekasih' sang Pelawak: Mas yang Paling Aku Sayangi...

"Berarti selama ini beliau akting gitu maksud lu?" kata Deddy Corbuzier kembali.

Giring pun menyatakan kalau Anies memang terlihat berusaha untuk membuat kalau situasi DKI Jakarta itu baik-baik saja.

"Dia berusaha membuat persepsi kalau everything is fine (semua baik-baik saja). Jakarta is fine.

"Padahal Jakarta is not fine (tidak baik-baik saja)," tutur Giring kembali.