SBY Berkicau Soal Hukum, Singgung Masalah Uang dan Keadilan

PIKIRAN RAKYAT – Presiden Keenam Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyinggung terkait penegakkan hukum di Indonesia dalam unggahan di akun media sosial pribadinya.

Dalam unggahan pada Senin, 27 September 2021 tersebut, dia menyinggung terkait bagaimana hukum yang bisa dibeli dengan uang.

Akan tetapi, mantan Ketua Umum Demokrat itu menegaskan bahwa keadilan tetapi tidak bisa dibeli dengan uang.

“Money can buy many things, but not everything (uang bisa membeli banyak hal, tapi tidak segalanya). Mungkin hukum bisa dibeli, tapi tidak untuk keadilan,” tutur SBY, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter @SBYudhoyono.

Selain itu, dia juga menyatakan dirinya masih mempercayai integritas para penegak hukum di Indonesia.

“Sungguhpun saya masih percaya pada integritas para penegak hukum, berjuanglah agar hukum tidak berjarak dengan keadilan,” kata SBY.

Unggahan tersebut kemudian mendapatkan respons dari putra keduanya, Edhie Baskoro Yudhoyono atau yang lebih akrab disapa Ibas.

“Yess, fairness is so much valuable than money can buy everything (Keadilan sangat berharga daripada uang yang bisa membeli segalanya),” ucapnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter @Edhie_Baskoro.