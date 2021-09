Sebut Mulan Jameela Malas-malasan Maju Jadi Anggota DPR, Ahmad Dhani Ungkap Peran Fadli Zon di Baliknya

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi ‘Makhluk Tuhan Paling Sexy’, Mulan Jameela, kini menjadi anggota DPR RI.

Semua tampak tidak percaya, istri Ahmad Dhani itu kini duduk di kursi legislatif, mewakili daerah pemilihan Jawa Barat XI.

Menurut Ahmad Dhani, terdapat peran Fadli Zon, politisi Partai Gerindra, yang kini menjabat Ketua BKSAP DPR RI.

Pernyataan itu keluar saat bincang-bincang dengan Deddy Corbuzier di podcast.

“Mulan bisa jadi anggota DPR loh. You never think about that,” kata Deddy Corbuzier, dikutip Pikiran-rakyat.com dari kanal YouTube-nya, Sabtu, 25 September 2021.

“Dia (Mulan) sendiri gak pernah (berpikir) kok,” kata Ahmad Dhani, yang berprofesi musisi dan pengusaha tersebut.

Menurut Dhani, tanpa peran Fadli Zon, mungkin sulit bagi mantan personel duo Ratu tersebut, maju jadi caleg dari Gerindra.

“Kan dipaksa sama Fadli Zon waktu itu. Dia waktu itu malas-malasan, udah telat sebenarnya pendaftarannya. Fadli Zon yang maksa,” kata Ahmad Dhani.