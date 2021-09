Belum Ditemukan di Indonesia, CDC Laporkan Vaksin Covid Kurang Efektif Lawan Varian R.1

PIKIRAN RAKYAT – Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa sejauh ini, belum menunjukkan adanya sebaran virus Corona varian R.1 di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Siti Nadia Tarmizi berdasarkan hasil pemeriksaan spesimen menggunakan metode Whole Genome Sequence (WGS).

Oleh karena tu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan hingga saat ini, mutasi virus SARS-CoV-2 R.1 belum teridentifikasi di Indonesia.

Virus Corona varian R.1 pertama kali ditemukan di panti jompo yang berada di Kentucky, Amerika Serikat pada Maret 2021.

"(Varian R.1) belum ada ya sampai saat ini," katanya yang dikutip Pikiran-Rakyat.com (PR) dari PMJ News, Jumat, 24 September 2021.

Menurutnya, pemerintah saat ini terus berupaya mengawasi pintu masuk di udara dan laut guna meminimalkan persebaran varian-varian baru ke Indonesia.

"Memperkuat pintu masuk negara, karena potensi varian masuk selalu ada ya," katanya.

Dilaporkan bahwa varian R.1 masuk dalam kategori Alerts for Further Monitoring alias varian yang tengah dipantau perkembangannya oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) sejak 7 April 2021.