Utang BLBI Disebut Jadi Tanggungan Rakyat, Said Didu Senggol Sri Mulyani

PIKIRAN RAKYAT - Mantan sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menyenggol Menteri Keuangan, Sri Mulyani terkait utang yang dimilik BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia).

Sri Mulyani memberikan pernyataan terkait krisis yang dialami Indonesia pada 22 tahun yang lalu.

Akibat krisis keuangan tersebut, industri perbankan menjadi salah satu yang terdampak dan membuat nilai tukar rupiah melonjak hingga saat ini.

Dari yang semula Rp2.500 per dolar AS melonjak menjadi Rp15.000 per dolar AS.

Baca Juga: Satu Kompi Brimob Diturunkan, Upaya Pencarian Gibran di Gunung Guntur Belum Membuahkan Hasil

Disebutkan oleh Sri Mulyani, krisis keuangan yang terjadi membuat banyak bank mengalami kesulitan dan harus melakukan blanket guarantee yang merupakan langkah penjaminan.

Kesulitan yang dialami industri perbankan tidak berhenti hingga di krisis keuangan tersebut.

Dampak lain, Bank Indonesia harus menjaga stabilitas sistem keuangan yang disebut bantuan likuiditas kepada bank yang kesulitan.

Pembiayaan likuiditas dibiayai melalui Surat Utang Negara (SUN) yang diterbitkan pemerintah.