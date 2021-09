Si Miskin dan Si Kaya Kian Berjarak, Tak Ada Solusi Tunggal Hadapi Covid-19

PIKIRAN RAKYAT - Pemulihan ekonomi secara total di Indonesia seperti pada kondisi sebelum pandemi Covid-19 akan sulit dilakukan. Masih terjadi kebingungan mengenai penanganan kesehatan. Karakter proses pemulihan di Indonesia akan berbeda dengan negara lain karena tingginya populasi penduduk.

Di sisi lain, pandemi Covid-19 juga membuat kesenjangan ekonomi di Indonesia semakin tinggi, bahkan saat negara sudah berhasil melewati pandemi.

Soalnya, tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi tingkat ekonomi suatu negara pada masa mendatang.

”Akan tetapi, bisa dipastikan bahwa dalam kondisi pandemi seperti saat ini, tingkat ekonomi sangat dipengaruhi oleh sistem kesehatan. Jadi, bukan sebaliknya. Kita tidak bisa terlalu optimistis atau pesimistis juga, mengingat Indonesia berada di urutan bawah dalam hal ketangguhan menghadapi pandemi di sektor ekonomi,” ucap ekonom yang juga Ketua Dewan Profesor Universitas Padjadjaran Prof. Arief Anshory Yusuf, Ph.D.

Hal itu dia sampaikan dalam acara The 7th InaHEA Biennial Scientific Meeting (BSM) 2021 bertema ”Protecting People: Lesson from the Covid-19 Pandemic, Health Economic Point of Views” yang diselenggarakan secara virtual, Selasa 21 September 2021.

Webinar itu digagas Indonesian Health Economics Association (InaHEA) bersama Center for Economics and Development Studi es (CEDS) Universitas Padjadjaran dan Young Health Economist Policy Studies (YHEPS).

Sebelum dilanda pandemi Covid-19, ujar Arief, Indonesia telah berhasil keluar dari lower-middle income dan berada pada upper-middle income sekalipun angka perubahan yang ditunjukkan sangat tipis.

Akan tetapi, pandemi membuat kondisi perekonomian jatuh hingga membuat Indonesia kembali berada pada kondisi lower-middle income.