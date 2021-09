Jokowi Kena Sentil Soal Pegawai KPK, Momen Saat Jadi Saksi Nikah Atta-Aurel Diungkit

PIKIRAN RAKYAT - Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Richo Andi Wibowo, menyampaikan kritiknya terhadap Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang dinilainya seolah lepas tanggung jawab atas nasib 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya, Jokowi menolak berkomentar soal nasib 57 pegawai KPK yang akan diberhentikan akibat tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Jokowi memilih menunggu keputusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi soal nasib para pegawai KPK terlebih dahulu.

Jokowi bahkan meminta agar dirinya tidak terus ditanya soal nasib 57 pegawai KPK. Jokowi menilai, yang lebih berwenang menjawab persoalan itu adalah pejabat pembina.

Richo Andi Wibowo menilai, pernyataan Jokowi yang meminta agar dirinya tidak terus ditanya soal nasib 57 pegawai KPK sebagai penyataan yang keliru.

Sebab, menurutnya, Jokowi adalah atasan para pegawai KPK yang berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN).

"Salah satu jenis pengawasan adalah pengawasan atasan langsung. Jadi ini adalah hal yang sangat logis ketika orang bertanya kepada Presiden (soal nasib pegawai KPK)," sebut Richo dalam diskusi virtual bertajuk Pertanggungjawaban Presiden dalam Kasus Pegawai KPK yang diunggah di kanal Youtube Pusako FH Universitas Andalas pada 19 September 2021.

"You atasannya ya you yang ditanya. Kalau you Wali Kota Solo seperti dulu, ya you gak akan ditanya. Anda Presiden sekarang ya Anda ditanya, dong, jelas," sebut Richo lagi.