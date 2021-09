COVAX Tidak Dapat Penuhi Target, Menlu Retno Cari Cara Penuhi Pasokan Vaksin

PIKIRAN RAKYAT – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan bahwa berbagai terobosan akan terus dilakukan bahkan Indonesia siap bekerja sama dengan negara dan pihak manapun untuk mengamankan pasokan vaksin nasional dalam jangka pendek, serta mengembangkan produksi vaksin lokal untuk jangka panjang.

Pasalnya, hingga saat ini laju penyebaran Covid-19 belum terkendali sepenuhnya lantaran munculnya berbagai varian baru virus Corona yang dinilai memiliki tingkat penyebaran yang sangat cepat bahkan kebal terhadap vaksin.

Dikatakan bahwa Menlu Retno Marsudi tengah melakukan kunjungan kerja ke Los Angeles dan Houston untuk bertemu dengan sejumlah perusahaan pengembang vaksin dan teknologi vaksin multi platform.

Berbagai penjajakan kerja sama tersebut bertujuan membangun kemandirian industri kesehatan Indonesia guna memperkuat ketahanan kesehatan nasional.

“Kunjungan ini adalah tindak lanjut kunjungan saya Agustus lalu ke Washington DC di mana AS dan Indonesia siap kerja sama untuk memperkuat ketahanan kesehatan nasional. Ini dilakukan untuk memenuhi target dan harapan yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden Jokowi,” kata Menlu Retno.

Menlu mengutip Dr. Richard Hatchett, Chief Executive dari Coalition for Epidemic Preparedness Innovations yang mengatakan: doses that are shared now save more lives than doses that become available in six months.

“Dosis yang dibagikan sekarang menyelamatkan lebih banyak nyawa daripada dosis yang tersedia dalam enam bulan,” kata Menlu, dikutip dari laman Covid-19.go.id.

Ia mengungkapkan bahwa dose-sharing sangat penting dalam mengatasi situasi darurat pandemi saat ini, apalagi saat pasokan vaksin global masih langka dan kesenjangan akses vaksin masih lebar.