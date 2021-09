Denny Darko Terawang Misteri Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang: Polisi Sudah Kantongi Bukti, tapi...

PIKIRAN RAKYAT – Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan masyarakat Tanah Air.

Kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti (55) dan Amalia Mustika Ratu (23) tersebut rupanya belum menemukan titik terang setelah hampir sebulan terjadi.

Pasalnya, pihak kepolisian belum menentukan tersangka yang menjadi pembunuh Tuti dan Amalia.

Viral di media sosial, kasus ini pun mengundang perhatian ilusionis sekaligus ahli Tarot Denny Darko untuk menerawang misteri di baliknya.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Youtube Denny Darko pada 15 September 2021, sang ahli Tarot mengungkap makna di balik kartu Nine of Pentacles atau Sembilan Koin.

Denny menangkap sinyal bahwa polisi sebenarnya sudah mengantongi cukup alat bukti.

Ramalan Denny Darko soal misteri pembunuhan ibu dan anak di Subang

“Kartu Nine of Pentacles, kartu ini sesuatu yang hampir sempurna. Sedikit lagi maka semuanya akan Ten of Pentacles, tapi Nine menunjukkan bahwa apa pun perbendaan yang dikumpulkan. Apa pun yang bersifat fisik ini tadi sudah dikumpulkan dan ini menuju ke sesuatu yang kita harapkan. Artinya seperti alat bukti ini sudah dikantongi dan cukup oleh pihak kepolisian, tetapi mereka tidak mau gegabah. Dilakukan sangat hati-hati dan bahkan perlu mendatangkan Tim Bareskrim Pusat,” terawang Denny Darko dalam video di kanal Youtube miliknya.