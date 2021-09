Soroti Isu Jakarta Tenggelam, Ekonom Senior Emil Salim Sebut Pola Pikir Pemimpin harus Berubah

PIKIRAN RAKYAT - Ekonom senior, Prof Dr. Emil Salim menyoroti soal narasi Jakarta Tenggelam yang sempat disinggung oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden.

Menurutnya, pola pikir pemimpin muda harus diubah dengan berorientasi terhadap pola pembangunan berkelanjutan.

Termasuk harus mampu menguasai ilmu pengetahuan dan melakukan inovasi teknologi dalam upaya menemukan energi-energi terbarukan.

"Sehingga pada gilirannya, target net-zero emissions (emisi nol persen) di tahun 2050 bisa tercapai," katanya dalam diskusi 'Jakarta Segera Tenggelam?' yang digelar DPP PSI dan Aji Bromokusumo Center for Development and the Environment (ABCDE)' baru-baru ini.

Emil Salim melanjutkan, kerusakan bumi akibat perubahan iklim sebenarnya dapat disiasat dengan menciptakan teknologi inovatif dan mengubah orientasi serta pola pembangunan yang selama ini mengandalkan bahan bakar fosil ke pemanfaatan energi bersih atau energi terbarukan, misalnya, energi matahari, angin, gelombang, dan mikrohidro.

Ke depan langkah yang harus ditempuh anak muda adalah mengubah kebijakan yang bersifat eksploitasi sumber daya dan mengurangi efek gas rumah kaca dengan memanfaatkan matahari, gelombang laut, angin, dan sebagainya untuk jadi sumber energi baru.

Selain itu, Emil Salim juga mengkritik model pembangunan pemerintah yang berkiblat pada Undang-Undang Minerba.

Dia mengatakan, selama ini pemerintah cenderung mengeksploitasi energi dari bahan bakar fosil sebagai sumber pendapatan negara, tanpa memperhitungkan dampak eksternalitas berupa kerusakan lingkungan.