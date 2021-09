Jakarta Disebut Akan Tenggelam, PSI: Eksploitasi Air Tanah Harus Segera Dihentikan

PIKIRAN RAKYAT - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai, eksploitasi air tanah di Jakarta harus dihentikan untuk mencegah terjadinya ancaman Jakarta Tenggelam.

Demikian disampaikan Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anthony Winza Probowo, dalam diskusi online 'Jakarta Segera Tenggelam?' yang digelar DPP PSI dan Aji Bromokusumo Center for Development and the Environment (ABCDE).

"Kenapa terjadi eksploitasi air tanah? Tidak lain karena akses terhadap pipanisasi air bersih masih sangat terbatas. Data kita menunjukkan paling hanya 63 persen warga yang mendapatkan akses air bersih PDAM," katanya.

Anthony menuturkan, dirinya juga menemukan bahwa masih banyak warga Jakarta harus membeli air keliling dengan harga mahal.

Pasalnya, mereka belum mendapat akses air bersih PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), sementara kualitas air tanah di daerah mereka sangat buruk.

“Yang saya temukan, warga miskin itu membayar air bersih 10 kali lebih mahal daripada hotel bintang 5. Ya bagaimana mereka gak pakai air bawah tanah karena pipanya gak ada, terpaksa beli air keliling atau memakai air tanah," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan memaknai soal Jakarta tenggelam yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden saat berpidato mengenai perubahan iklim pada 27 Juli 2021 lalu.

