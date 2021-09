Arteria Dahlan Ungkap 3 Penyebab Lapas Over Capacity: Terjadi di Semua Unit

PIKIRAN RAKYAT – Anggota Komisi III DPR PDIP, Arteria Dahlan 'membela' Kementerian Hukum dan HAM yang disoroti atas kebakaran Lapas Kelas I Tangerang, Banten.

Salah satunya adalah permasalahan terkait over capacity lapas yang mencapai hingga 200 persen.

Arteria Dahlan pun menilai over capacity yang terjadi di Lapas bukanlah kesalahan dari Kemenkumham maupun Menkumham Yasonna Laoly.

Hal itu disampaikan dalam acara Catatan Demokrasi yang diunggah ulang di YouTube pada Selasa, 14 September 2021.

Baca Juga: Baru Bahagia Pindah ke AS, Maia Estianty Umumkan Idap Penyakit Langka yang Tak Bisa Sembuh

"Bicara over capacity, kalau over capacity terjadi di semua unit lapas. Tapi apa yang ingin sampaikan, sumber permasalahan over capacity apa di Kementerian Hukum dan HAM? Di pak Menteri? Enggak," tutur Arteria Dahlan, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal Youtube tvOneNews, Rabu, 15 September 2021.

Dia menekankan bahwa permasalahan over capacity lapas berkaitan dengan criminal justice system atau sistem peradilan pidana di Indonesia.

"Kita bicara criminal justice system, lapas adalah tempat pembuangan akhir. Kalau criminal justice system-nya tidak kita benahi secara serius, cermat, dan berperikemanusiaan, akan hadirlah yang seperti ini," ujar Arteria Dahlan.

Dia mengatakan bahwa perbandingan jumlah orang yang keluar dan masuk Lapas sangat jauh, lantaran lebih banyak yang masuk.