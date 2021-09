Putri Gus Dur Yenny Wahid Beri 2 Catatan Soal Video Santri Tutup Telinga Ketika Terdengar Musik: Mari Belajar

PIKIRAN RAKYAT - Belum lama ini beredar video yang menunjukkan sejumlah santri menutup telinganya ketika sedang divaksin. Hal ini ternyata lantaran terdengar suara musik yang diputar di lokasi vaksin.

Sontak saja, video santri yang menutup telinga kala musik diputar tersebut menyita perhatian publik. Salah satunya Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriyono yang mengunggahnya di Instagram.

“Sementara itu ....Kasian, dari kecil sudah diberikan pendidikan yg salah. There's nothing wrong to have a bit of fun !!,” kata Diaz Hendropriyono dalam keterangan di unggahan tersebut.

Beredarnya video yang memperlihatkan santri menutup telinga ketika terdengar suara musik, putri mendiang Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yaitu Yenny Wahid turut berkomentar.

Baca Juga: Tak Goyah Meski Dicaci dan Ditolak, Saipul Jamil Punya Rahasia hingga Mengaku Dapat Job di Kementerian

Melalui akun Instagramnya @yennywahid, dia mengatakan punya dua catatan penting terhadap video yang beredar itu.

Yenny Wahid mengaku senang lantaran para guru dari santri tersebut bisa mengatur para santri agar bisa divaksin.

“Santri Ma'had tahfidz Quran menutup kuping ketika melakukan vaksinasi. Banyak yang mengkritik mereka, bahkan mengatakan mereka radikal. Ada 2 catatan saya: 1. Saya senang para gurunya mengatur agar mereka divaksinasi. Dengan divaksin, mereka bukan saja melindungi dirinya tetapi juga orang-orang disekelilingnya dari ancaman Covid-19,” kata Yenny Wahid.

Baca Juga: Soal Kasus Mansyardin Malik, Ibu Taqy Malik Akhirnya Berani Singgung Kesalahan Mantan Suami

Catatan kedua yang diberikan oleh Yenny Wahid adalah soal bagaimana perjuangan para penghafal Al-Qur’an terlebih mempertahankan hafalan.