Bicara Tentang Varian Virus Corona, Wiku Adisasmito: Respons Tepat Memperketat Kebijakan Mobilitas

PIKIRAN RAKYAT – Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyebut bahwa varian virus Corona yang perlu diwaspadai adalah VOC karena terbukti mengalami perubahan karakteristik yang lebih merugikan bagi yang terpapar.

Seperti lebih menular, meningkatkan keparahan gejala, menurunkan efektifitas kekebalan tubuh, serta menurunkan alat diagnostik atau menurunkan efektivitas obat dan terapi.

Pasalnya, Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) telah membagi dua kategori utama jenis varian Covid-19, yaitu variant of concern (VOC) atau varian yang menjadi perhatian dan variant of interest (VOI) atau varian yang diamati.

"Dalam menghadapi VOC, respon yang tepat adalah memperketat kebijakan mobilitas dengan skrining berlapis. Khususnya bagi pelaku perjalanan asal negara dimana varian tersebut ditemukan,” katanya.

Baca Juga: Penyintas Covid-19 Tetap Bisa Terinfeksi, Epidemiolog Beri Cara Efektif Cegah Penularan Varian Mu

Menurutnya, perlu dilakukan peningkatan kewaspadaan terhadap potensi tertular dengan meningkatkan disiplin prokes dimanapun dan kapanpun kita berada.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari covid19.go.id pada Minggu, 12 September 2021, terkait VOC, ada 4 varian yang harus diperhatikan, yaitu varian A (alpha) atau B.1.1.7 bersifat lebih menular dan lebih berpeluang menyebabkan keparahan gejala.

Varian Beta (B.1.351) dan gamma (P.1) bersifat lebih menular dan meningkatkan risiko kebutuhan perawatan di rumah sakit.

Selanjutnya, varian Delta (B.1.617.2) yang bersifat lebih menular bahkan bagi orang yang telah tervaksin, serta meningkatkan risiko kebutuhan perawatan di rumah sakit.