PSI-PDIP Kompak Sindir Keras Anies Baswedan, Sering Absen Rapat Paripurna

PIKIRAN RAKYAT - Anthony Winza, Sekretaris Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta melayangkan sindiran ke Anies Baswedan yang kerap kali absen dari rapat paripurna.

Diketahui hari ini DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna terkait Laporan Badan Anggaran Hasil Pembahasan Terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020.

Namun lagi-lagi dari pihak eksekutif, Anies Baswedan mendelegasikan wakilnya, Ahmad Riza Patria untuk menyampaikan pidatonya.

"Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada pak wagub yang selalu hadir di rapat-rapat penting seperti ini menggantikan pak gubernur yang saya lihat kalau di rapat seperti anggaran ini tidak terlihat hadir mungkin ada kesibukan lain, tapi saya menghargai pak wagub," katanya saat menyampaikan interupsi pada rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu, 8 September 2021.

Baca Juga: Sejoli Zina Hasil Setting, Gus Idris Tokoh Agama yang Berdoa Dekat Pasangan Mesum Ternyata Konten Semata

Sementara itu, Anggota Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak juga menyayangkan sikap Anies Baswedan yang sering absen menghadiri rapat bersama DPRD.

"I am waiting for somebody (saya menunggu seseorang)," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyampaikan, Anies Baswedan tidak hadir ke rapat paripurna bukan karena disengaja melainkan karena ada halangan.

"Kalau pak Anies Baswedan berkesempatan tentu beliau juga akan hadir bersama dengan wagub. Tapi hari ini, pak gub ada acara lain yang tak bisa diwakilkan, dan saya wakili," tuturnya.