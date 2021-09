Komodo Terancam Punah, Populasi Berkurang 30 Persen 45 Tahun Mendatang

PIKIRAN RAKYAT - Hewan komodo masuk dalam situasi genting pada September 2021 ini.

Dari situs International Union for the Conservation of Nature (IUCN) pada Sabtu, 4 September 2021, Komodo dinyatakan sebagai spesies yang nyaris punah.

Karena hal tersebut, IUCN bahkan memasukkan komodo ke dalam daftar merah yang artinya terancam akan segera punah.

Ada beberapa hal yang menyebabkan reptil asli Indonesia ini dinyatakan akan segera punah oleh IUCN.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari situs resmi IUCN pada Selasa, 7 September 2021, habitat komodo diperkirakan mengalami penurunan akibat pulau tempat tinggalnya semakin mengecil.

Mengecilnya habitat asli dari Komodo ini disebabkan oleh naiknya air laut karena adanya perubahan iklim.

Selain itu, ekspansi manusia di luar habitatnya juga menjadi salah satu faktor yang turut mempengaruhi.

