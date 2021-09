Puan Maharani Ditunjuk Jadi Keynote Speaker di Forum Ketua Parlemen Dunia, Siap Angkat Isu Multilateralisme

PIKIRAN RAKYAT – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2019-2024, Puan Maharani menunjukkan eksistensinya tak hanya di dalam, tetapi juga di luar negeri.

Pasalnya, Puan Maharani baru didaulat menjadi keynote speaker atau pembicara kunci dalam konferensi tingkat dunia, yakni World Conference of Speakers of Parliament.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari situs dpr.go.id pada 4 September 2021, Fifth World Conference of Speakers of Parliament (WCSP) yang dihadiri Puan Maharani akan digelar di Wina, Austria, pada 6-8 September 2021.

WCSP merupakan forum 5 tahun sekali yang digelar organisasi internasional beranggotakan parlemen-parlemen dari negara-negara berdaulat, yaitu Inter-Parliamentary Union (IPU) yang bekerja sama dengan Austria National Council.

Ketua DPR RI rencananya akan hadir secara fisik dalam forum tersebut untuk menyampaikan pesan tentang tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals.

Masih melansir sumber yang sama, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaskan bahwa Puan akan didampingi Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Sihar Sitorus.

“Pertemuan ini diadakan setiap 5 tahun sekali dan jika hanya diwakilkan oleh IPU tidak menjamin akan mendapat hak bicara,” kata Indra dalam keterangan persnya di Jakarta pada 3 September 2021.

Menurut Indra, pertemuan di Gedung Parlemen Austria mendatang merupakan kelanjutan dari sesi pertama yang telah lebih dahulu diselenggarakan secara virtual pada 19-20 Agustus 2021 lalu.