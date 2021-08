Pujian Prabowo ke Jokowi: Keputusan Bapak Tidak Lockdown Keras Memungkinkan Kita Selamat

PIKIRAN RAKYAT - Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto mengapresiasi penanganan Covid-19 oleh pemerintahan Jokowi. Menteri Pertahanan itu juga menyebut dirinya bangga menjadi bagian dari pemerintahan.

"Jadi kepemimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat sama Bapak. Saya lihat, saya saksi ikut dalam kabinet," ujar Prabowo dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan Pimpinan Partai Politik Koalisi, Istana Negara, yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu, 28 Agustus 2021.

"Kepemimpinan, keputusan-keputusan Bapak cocok untuk rakyat kita. Tim kita saya kira bagus, tim kita di kabinet cukup kompak dan kita kerjanya baik, Pak," ujarnya.

Prabowo meminta Jokowi untuk tidak ragu-ragu karena saat ini berada di jalur yang tepat.

"We are in the right track. Karena itu masalah Covid-19, saya kira kita cukup optimistis," kata dia.

Dia menambahkan, meski ada kekurangan atau keterlambatan vaksin Covid-19 banyak dihadapi oleh negara-negara lain.

Selain itu, Prabowo juga memuji pemerintahan Jokowi dalam bidang ekonomi. Menurutnya, keputusan Jokowi untuk tidak lockdown justru menyelamatkan rakyat Indonesia.

"Keputusan Bapak untuk tidak lockdown keras ini yah, memungkinkan kita selamat. Negara lain yang lockdown keras malah mengalami kesulitan," tuturnya.