Vaksin Sputnik-V Digunakan di Indonesia, Hanya untuk Warga di Atas 18 Tahun

PIKIRAN RAKYAT - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengeluarkan izin penggunaan darurat untuk vaksin Sputnik-V, vaksin Covid-19 yang dikembangkan oleh The Gamaleya National Center of Epidemiology and Microbiology di Rusia.

Sebagaimana proses pemberian EUA pada vaksin Covid-19 sebelumnya, pemberian EUA untuk vaksin Covid-19 Sputnik-V telah melalui kajian secara intensif, oleh BPOM bersama Tim Komite Nasional Penilai Khusus Vaksin Covid-19 dan Indonesia Tenchnical Advisory Group on Immunization (ITAGI).

Kepala BPOM RI, Penny K Lukito mengatakan, vaksin Covid-19 Sputnik-V merupakan vaksin yang dikembangkan oleh The Gamaleya National Center of Epidemiology and Microbiology di Russia, yang menggunakan platform Non-Replicating Viral Vector (Ad26-S dan Ad5-S)

Sementara itu, Ketua Tim Pakar Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan bahwa vaksin Covid-19 buatan Rusia, Sputnik-V, diperuntukkan bagi warga berusia 18 tahun ke atas.

“Vaksin Sputnik untuk masyarakat berusia 18 tahun ke atas dan diberikan secara injeksi intramuskular dengan dosis 0,5 ml,” kata Wiku dalam konferensi pers yang dipantau via daring di Jakarta, Kamis, 26 Agustus 2021.

Wiku menambahkan, penyuntikan vaksin Sputnik dilakukan dua kali dalam rentang waktu tiga minggu.

Selain vaksin Sputnik-V, vaksin Covid-19 buatan Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Moderna, dan Pfizer juga sudah mendapat izin penggunaan darurat dari BPOM.

Sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Antara, Wiku menjelaskan bahwa satu produk vaksin dinyatakan aman dan efektif setelah melalui berbagai tahapan pengujian dan evaluasi.