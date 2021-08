Ada Pasien Covid-19 Ditagih Rp600 Juta, Staf Menteri Keuangan Angkat Bicara

PIKIRAN RAKYAT – Staf Khusus Menteri Keuangan, Prastowo Yustinus buka suara terkait adanya laporan seorang pasien Covid-19, yang mendapat tagihan biaya ratusan juta rupiah, saat Pemerintah berkomitmen untuk menanggung biaya perawatan.

Sebelumnya, sejumlah Rumah Sakit Rujukan Covid-19 dilaporkan menagih biaya perawatan kepada pasien Covid-19.

Salah satunya seorang ibu yang dirawat akibat terpapar Covid-19 di sebuah Rumah Sakit melaporkan tagihan biaya perawatannya mencapai Rp600 juta pada Juni 2021.

Padahal, Pemerintah telah berkomitmen menanggung seluruh biaya perawatan pasien Covid-19 sebagaimana diwajibkan konstitusi.

Menanggapi kejadian itu, Prastowo Yustinus menegaskan bahwa Pemerintah menjamin seluruh biaya perawatan pasien Covid-19 dengan membayar seluruh klaim baik pada Rumah Sakit Umum, Khusus, Perluasan Layanan di gedung lain, atau Rumah Sakit Darurat.

Komitmen tersebut juga telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan 4178/2021.

“Pembiayaan rawat inap pasien Covid-19 menggunakan tarif cost per days, dengan kisaran tarif terendah Rp7 juta per hari dengan tempat isolasi tanpa tekanan negatif sampai dengan tarif tertinggi Rp16,5 juta per hari dengan kondisi pasien dirawat dalam ICU dengan ventilator,” tutur Prastowo Yustinus, Jumat, 20 Agustus 2021, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter @prastow.

Dia menambahkan bahwa asumsi lama perawatan setiap pasien yang biayanya ditanggung oleh Pemerintah tersebut adalah 10 sampai 14 hari.