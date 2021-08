Komnas HAM Berikan Rekomendasi kepada Presiden Terkait Situasi Pandemi Covid-19

PIKIRAN RAKYAT – Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Sandrayati Moniaga menyampaikan apresiasi kepada Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) yang telah memberikan perhatian khusus pada isu HAM dan pandemi Covid-19.

Dihadiri perwakilan dari National Human Rights Institutions (NHRI) Asia Tenggara, perwakilan dari ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), dan Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA), Sandrayati Moniaga memaparkan pandangannya.

Sandrayati Moniaga menyampaikan bahwa Komnas HAM telah melakukan beberapa hal dalam menanggapi situasi pandemi Covid-19 seperti melakukan pengamatan terhadap situasi pandemi di Indonesia sejak 2021 serta memberikan rekomendasi kepada Presiden terkait situasi pandemi Covid-19 pada Maret dan Oktober 2020.

Pada akhir Juli 2021, Komnas HAM merilis Keterangan Pers: Kebijakan Penanganan Covid-19 Harus Luar Biasa dan Humanis dan membentuk tim untuk memonitor situasi HAM yang berhubungan dengan pandemi Covid-19.

Sebelumnya, pada Senin, 9 Agustus 2021, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyampaikan tentang respons Komnas HAM atas situasi HAM di tengah pandemi Covid-19.

Ia menyebutkan bahwa Komnas HAM tetap berupaya menjalankan mandatnya secara optimal agar HAM tetap dihormati dan dipatuhi meskipun terjadi krisis kesehatan dalam situasi sulit akibat pandemi Covid-19.

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM turut menyampaikan pandangannya terkait Rencana Aksi yang telah dibuat Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dengan melibatkan National Human Rights Institution (NHRI) dan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) untuk mengarusutamakan HAM dan gender dalam situasi pandemi Covid-19.

“Sehubungan dengan rencana aksi yang telah disebutkan, saya pikir secara umum masalah-masalah penting sudah diangkat. Kami berharap agar ada koordinasi yang lebih kuat antara AICHR dan OMS, khususnya mereka yang memiliki program serupa, baik di tingkat nasional atau pun regional,” katanya.