Vaksin Turunkan Tingkat Kematian, Bamsoet: Tidak Perlu Memilih Mau dengan Merk Tertentu

PIKIRAN RAKYAT – Walaupun penanganan pandemi Covid-19 per 12 Agustus 2021 secara nasional mencatat penambahan angka kesembuhan yang mencapai 36.637 pasien sembuh per hari, Ketua MPR Bambang Soesatyo tetap mengingatkan masyarakat untuk waspada dan mematuhi protokol kesehatan.

Ia mengatakan bahwa jangan karena banyak yang sembuh, justru membuat masyarakat terlena dan abai menjalankan protokol kesehatan.

Bamsoet menyebutkan bahwa angka kumulatif kesembuhan per 12 Agustus 2021 menembus 3,2 juta pasien sembuh atau sekira 86,1 persen pasien positif Covid-19, tetapi positivity rate masih sangat tinggi, yaitu mencapai 18,1 persen.

"Angka kumulatif kesembuhan Covid-19 per 12 Agustus 2021 menembus 3,2 juta pasien sembuh atau sekitar 86,1 persen dari yang terpapar Covid. Namun, kita tetap harus waspada karena positivity rate Covid-19 per 12 Agustus 2021 masih sangat tinggi, mencapai 18,1 persen. Lebih tinggi dari standar WHO sebesar 5 persen," ujar Bamsoet.

Ia mengatakan bahwa survei yang dilakukan oleh Charta Politika menunjukan tingkat penerimaan masyarakat terhadap program vaksinasi Covid-19 baru mencapai 72,4 persen.

Walaupun meningkat dari Januari 2021, yaitu 51 persen, tetapi jumlahnya masih belum menyentuh angka 90 persen lebih.

Hal tersebut, menandakan jika edukasi tentang pentingnya vaksinasi Covid-19 masih harus digencarkan oleh berbagai pihak karena tanpa keterlibatan masyarakat, pandemi Covid-19 akan terus berlarut.

"Data menunjukkan dengan menerima vaksinasi, seseorang dapat terhindar dari risiko sakit berat dan menurunkan tingkat kematian akibat terpapar virus Covid-19,” katanya.