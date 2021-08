Tragedi 1999 Timor Timur: Catatan Kelam di Balik Bintang Jasa Utama Eurico Guterres

PIKIRAN RAKYAT - Anggota DPR, Taufik Basari kembali membeberkan tragedi 1999 di Timor Timur yang melibatkan penerima Bintang Jasa Utama pada 12 Agustus 2021 kemarin, Eurico Guterres.

Dia juga menyayangkan pemberian bintang jasa utama kepada Eurico Guterres, meski statusnya telah bebas dari segala dakwaan dan status terpidana yang pernah dijalani juga telah dipulihkan.

"Benar bahwa seluruh terdakwa kasus Timtim (Timor Timur) telah dibebaskan oleh Pengadilan HAM ad hoc di Jakarta. Benar juga bahwa pada 2008 Eurico akhirnya juga dibebaskan melalui Peninjauan kembali (PK) setelah dinyatakan bersalah dari tingkat pertama hingga putusan kasasi di Mahkamah Agung," tutur Taufik Basari, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter @taufikbasari, Jumat, 13 Agustus 2021.

Dia menjelaskan bahwa Pertimbangan hukuma Majelis Hakim PK saat itu adalah karena majelis menganggap peristiwa tersebut bukan pelanggaran HAM.

Majelis juga menganggap yang menjadi korban tidak dapat dikategorikan sebagai penduduk sipil, melainkan kelompok yang aktif bertikai dari kelompok pro kemerdekaan.

"Eurico sendiri oleh Majelis hakim PK juga dianggap tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban, karena tidak memenuhi kualifikasi seorang atasan sipil yang mempunyai otoritas de jure maupun de facto yang efektif terhadap anggota Pasukan Pejuang Integrasi (PPI) meskipun ia adalah wakil panglimanya," kata Taufik Basari.

Akan tetapi, proses pararel peristiwa kejahatan kemanusiaan tersebut juga diadili di Dili, Timor Leste melalui The Special Panels for Serious Crimes.

Proses pengadilan tersebut berbentuk hibrid tribunal, yakni gabungan antara pengadilan internasional dengan pengadilan lokal.

"Pada proses hybrid court oleh Sepcial Panels for Serius Crimes tersebut telah terbukti adanya kejahatan kemanusiaan di Timor Timur pasca jajak pendapat, dan terdapat pihak-pihak yang harus bertanggungjawab," ujar Taufik Basari.