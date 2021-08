Pesawat Tempur Amerika Serikat Mejeng di Bandara Kertajati Majalengka, Ada Apa?

PIKIRAN RAKYAT - Bandara Internasional Kertajati saat ini dipergunakan untuk pendaratan dan pengisian bahan bakar pesawat U.S. Air Force Boeing C-17 Globe Master yang tengah melakukan latihan bersama dengan TNI Angkatan Darat selama 14 hari mulai 1 Agustus hingga 14 Agustus 2021.

VP of Corporate Secretary & Legal Handika Suryo Syaiful mengungkapkan, Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka diminta untuk mendukung kegiatan latihan yang diselenggarakan kedua negara Indonesia dan Amerika yang diberi nama Latihan Bersama “Garuda Shield 15/2021”.

Latihan bersama antara TNI AD dan US Army yang digelar di 3 lokasi yakni di Baturaja, Sumatra Selatan, Amborawang, Kalimantan Timur serta Makalisung, Sulawesi Utara ini, peran BIJB adalah menajdi tempat pendaratan pesawat dan melakukan pengisian bahan bakar .

Total ada sebanyak 2.246 Prajurit TNI AD dan 2.282 US Army yang terlibat dalam Latma Garuda Shield 15/2021.

PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (Perseroda) turut memberikan dukungan kongkret pada kegiatan Latihan Bersama TNI-AD dan US Army dengan memberikan izin akses untuk pesawat U.S. Air Force Boeing C-17 Globe Master yang mengangkut personil US Army untuk pengisian bahan bakar.

Pesawat Amerika Serikat Mejeng di Bandara Kertajati, Cuma Isi Bahan Bakar Kertajati,” kata Ibut Astono, Direktur Operasional dan Pengembagan Bisnis PT BIJB (Perseroda) dalam keterangan resminya.

“Pendaratan ini merupakan kehormatan bagi BIJB Kertajati. Ini membuktikan bahwa seluruh fasilitas Bandara Internasional Kertajati siap mendukung Kegiatan Latma Garuda Shield 15/2021 pada khususnya, dan penerbangan komersial pada umumnya,” ungkap Ibut Astono.***