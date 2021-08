TMP Sayap PDIP Siapkan Kader Lawan Buzzer dan Penyebar Hoaks

PIKIRAN RAKYAT - Organisasi sayap PDIP, Taruna Merah Putih (TMP), menyiapkan kader melalui pelatihan jurnalistik dan fotografi.

Salah satu tujuannya adalah untuk menghalau serangan para buzzer dan penyebar hoaks yang kini makin merajalela dalam dunia jurnalistik.

“Pelatihan ini juga sangat penting untuk melatih kader-kader TMP dalam menyebarkan ideologi partai, yaitu Pancasila, secara lebih masif lagi,” ucap Ketua Panitia Pelatihan Menulis dan Fotografi Jurnalistik Yayan Sopyani dalam siaran pers, di Jakarta, Senin 9 Agustus 2021.

Pelatihan tersebut merupakan bagian dari kaderisasi TMP di bidang penulisan dan fotografi jurnalistik, dan para peserta merupakan angkatan pertama yang diikuti oleh 20 peserta dari 20 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) TMP yang ada di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat.

Kegiatan yang diselenggarakan via Zoom ini menghadirkan para wartawan senior dan pegiat literasi seperti, Dewan Pengawas LKBN Antara Monang Sinaga dan Redaktur Pelaksana Detik.com Dikhy Sasra.

Adapun pelatihan yang ditempuh untuk menjawab tantangan partai dari serangan para buzzer dan penyebar hoaks ialah melalui implementasi pengetahuan tentang pedoman para wartawan atau redaksi dalam memberitakan sebuah peristiwa.

“Seperti rumus yang paling mendasar dalam unsur berita, yaitu 5W1H,” ucap Yayan.

5W1H terdiri dari What (apa), Who (siapa), When (kapan), Where (di mana), Why (kenapa), dan How (bagaimana). Keenam unsur tersebut merupakan unsur yang paling dasar dan sebaiknya dikandung oleh suatu berita.

