Mantan Bos Pelindo II, RJ Lino Didakwa Rugikan Negara USD 1,9 Juta

PIKIRAN RAKYAT - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino atau RJ Lino telah merugikan negara sebesar USD1.997.740 terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di perusahannya atau PT Pelindo II Tahun 2010.

Dakwaan tersebut dibacakan jaksa saat sidsng di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat pada Senin, 9 Agustus 2021.

"Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Wuxi Hua Dong Heavy Machinery Science and Technology Group Co. Ltd. (HDHM) China seluruhnya sebesar USD1.997.740," kata jaksa KPK.

Jaksa menilai bahwa RJ Lino telah melakukan intervensi pengadaan QCC agar Wuxi Hua Dong Heavy Machinery Science and Technology Group Co. Ltd. (HDHM) terpilih perusahaan penyedia proyek QCC tersebut.

Baca Juga: Polres Jakarta Selatan Ringkus 15 Orang Komplotan Pencuri dan Penadah Spion Mobil

Kasus bermula ketika adanya lelang pengadaan crane yang dilakukan pada 2009 lalu untuk pelabuhan Panjang, Pontianak, dan Palembang namun gagal menemukan pemenang lantaran tak ada yang memenuhi persyaratan.

Kemudian PT. Pelindo II kembali membuka lelang dan menunjukan langsung kepada PT. Barata Indonesia.

Pada Desember 2009 proses negosiasi harga tengah diakukan, RJ Lino melalui anak buahnya untuk mengajak HDHM dan melakukan survei langsung ke beberapa pelabuhan.

Jaksa menilai hal itu, melangar aturan Menteri BUMN Nomor HK.56/5/10/PI.II-09 yaitu prinsip adil dan wajar.