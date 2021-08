Emil Salim Sebut 4 Warisan UNESCO di Indonesia Sudah Banyak 'Dimanfaatkan': Siapa Bertanggung Jawab?

PIKIRAN RAKYAT - Ekonom senior Emil Salim menyebutkan 4 Warisan Dunia UNESCO di Indonesia sudah banyak "dimanfaatkan".

Adapun keempat Warisan UNESCO itu kata Emil Salim yang "dimanfaatkan" adalah:

1. Taman Nasional Komodo (Komodo National Park)

2. Taman Nasional Lorentz (Lorentz National Park)

3. Kawasan Candi Borobudur (Borobudur Temple Compounds)

4. Lanskap Budaya Provinsi Bali: Sistem Subak Sebagai Manifestasi Filosofi Tri Hita Karana (Cultural Landscape of Bali Province: the Subak System as a Manifestation of the Tri Hita Karana Philosophy).

"UNESCO Warisan Dunia di Indonesia: 1) Komodo National Park; 2) Lorentz National Park; 3) Borobudur Temple Compound; 4) Cultural landscape Subak systm Bali — mencakup lintas departem & provinsi," kata Emil Salim di akun Twitternya, Sabtu, 7 Agustus 2021.

Mantan Menteri Perhubungan di Orde Baru itu juga mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab mengelola kelestarian Warisan UNESCO di Indonesia.

"Siapa bertanggung-jawab mengelola kelestariannya? Karena banyak sudah “dimanfaatkan”!," kata Emil Salim melalui akun Twitternya @emilsalim2010.

Lebih lanjut, Emil Salim bahkan menyebut manajemen pembangunan negara mulai kacau jika mencakup lintas-departemen.

Menurutnya, masing-masing pejabat melihat hanya kepentingan sempit fungsi departemennya, tidak melihat pembangunan berkelanjutan secara holistik.

"Managemen pembangunan negara kita mulai kacau jika mencakup lintas-departemen karena masing2 pejabat melihat hanya kepentingan sempit fungsi departementalnya dan tidak melihat pembangunan berkekanjutan secara holistik mencakup segi ekonomi-sosial-lingkungan secara utuh," kata Emil Salim.