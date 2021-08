Banyak Anak Kehilangan Orangtua Karena Covid-19, Risma Beberkan Langkah Kemensos

PIKIRAN RAKYAT - Kementerian Sosial mencatat terdapat 166 anak di Jawa Timur saat ini kehilangan orangtua karena Covid-19.

Data ini dihimpun berdasarkan by name by address terbaru dari Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos).

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan dari data tersebut 12 anak menjadi yatim piatu, 58 anak menjadi piatu dan 89 anak menjadi yatim serta 8 anak sedang dalam konfirmasi.

Anak-anak ini kata dia tersebar di 7 kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur.

Selanjutnya dia juga merinci di Yogyakarta, terdapat 142 anak yang ditinggal oleh orangtuanya, sebanyak 19 anak kehilangan kedua orangtuanya, 92 anak kehilangan ayah dan 31 anak kehilangan Ibu.

Risma menyebutkan, data akurat by name by address terkait anak yatim, piatu dan yatim piatu yang orangtuanya meninggal karena terpapar Covid-19 masih dalam proses pengumpulan.

"Namun para pendamping juga telah melaksanakan respons kasus untuk anak-anak tersebut," kata Risma dalam keterangannya, Jumat, 6 Agustus 2021.

Kemensos kata dia juga telah memberikan dukungan secara langsung melalui Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI).