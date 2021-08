Angka Kematian Covid-19 Lampaui 100.000, Rachland Nashidik: Harus Seberapa Banyak Lagi?

PIKIRAN RAKYAT – Jumlah pasien Covid-19 yang meninggal dunia di Indonesia telah mencapai lebih dari 100.000 orang.

Berdasarkan data terbaru jumlah kasus Covid-19 di Indonesia pada Kamis, 5 Agustus 2021 sore, jumlah pasien yang meninggal akibat corona bertambah hingga 1.739 orang.

Sehingga saat ini, total keseluruhan kasus kematian akibat Covid-19 di Indonesia mencapai 102.375 jiwa.

Politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik pun memberikan tanggapan terkait angka kematian akibat Covid-19 di Tanah Air ini.

Hal itu disampaikan dalam unggahan di akun media sosial pribadinya pada Kamis, 5 Agustus 2021.

Dalam unggahannya, Rachland Nashidik menyertakan tangkapan layar berita jumlah kematian akibat Covid-19 di Indonesia.

Dia pun mempertanyakan berapa banyak lagi korban yang harus berjatuhan dalam pandemi Covid-19 yang masih belum teratasi ini.

“How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn’t see? (Berapa kali seorang pria dapat memalingkan kepalanya dan berpura-pura bahwa dia hanya tidak melihat?),” tutur Rachland Nashidik, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter @RachlanNashidik, Jumat, 6 Agustus 2021.