Penyaluran Bansos di Jakarta Belum 100 Persen, Ahmad Riza Patria Beri Penjelasan

PIKIRAN RAKYAT - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut penyaluran bantuan sosial di wilayahnya belum rampung 100 persen dan tersisa lima persen.

"Alhamdulillah dari 1,8 sudah hampir selesai mungkin tidak lebih 5 persen," kata Ahmad Riza Patria di Jakarta Timur, Rabu, 4 Agustus 2021.

Dia menyebutkan, saat ini Dinas Sosial DKI Jakarta masih terus melakukan pemadanan dengan data yang dari Kementerian Sosial.

"Pemadanan data dengan Kemensos masih terus dilakukan," ujarnya.

Sebelumnya, sebanyak 99,450 bantuan sosial di DKI Jakarta sempat ditunda karena adanya masalah pendataan.

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan, sebanyak 99,450 ini masih terkendala data ganda dari Kementerian Sosial.

Untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial bagi sebanyak 99.450 itu, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan kalau Gubernur Anies Baswedan sudah berkirim surat ke Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Premi mengatakan, Anies Baswedan meminta kepastian data by name by address dari Kementerian Sosial bagi sebanyak 99.450 warga tersebut.