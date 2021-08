Pesawat Kepresidenan Dikabarkan Ganti Cat di Tengah Pandemi, Biayanya Terbilang Fantastis

PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah dikabarkan mengecat ulang pesawat Kepresidenan Indonesia di tengah amuk Covid-19 yang masih belum reda.

Informasi tersebut didapatkan dari unggahan akun Instagram Adhimas Aviaton pada Senin, 2 Agustus 2021.

“New Livery For A-001! A-001 Blasting Out From CGK Bound To Pelabuhan Ratu for Test Flight (Peluncuran keluar dari CGK menuju Pelabuhan Ratu untuk uji terbang),” tuturnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Instagram @adhimas_aviation, Selasa, 3 Agustus 2021.

Livery dalam dunia penerbangan berarti satu bentuk seni, grafiti, atau lukisan corak pada badan pesawat terbang.

Selain mempercantik rupa pesawat, pemberian cat livery juga menandakan sebagai identitas transportasi udara tersebut.

Dalam keterangannya, Akun tersebut juga menyertakan keterangan “Indonesian Government (Pemerintah Indonesia), A-001, Boeing 737-8U3 (BBJ2) /Test Flight (Uji terbang)/”.

Disebutkan pula bahwa uji penerbangan tersebut dilakukan pada tanggal 12 Juli 2021 lalu.

Tampilan corak baru pesawat Kepresidenan dengan nomor serial A-001 tersebut berwarna setengah merah dan setengah putih seperti warna bendera Indonesia.