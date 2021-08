Menteri Agama Gus Yaqut: Mahasiswa Diharapkan Jadi Penjaga Nilai-Nilai Pancasila

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan, mahasiswa sebagai bagian dari generasi milenial diharapkan menjadi penjaga utama nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bagi bangsa.

Pasalnya, Pancasila merupakan modal bangsa untuk tetap bersatu dan meraih kemajuan serta kunci moderasi beragama.

“Bangsa Indonesia memiliki pandangan yang positif terhadap keragaman suku bangsa, bahasa, budaya, dan agama. Keragaman adalah bagian dari natural laws dalam ciptaan-Nya,” kata Yaqut Cholil Qoumas saat menjadi pembicara dalam kuliah umum “Merajut Tolerasi Bangsa Indonesia” secara daring kepada lebih kurang 8000 mahasiswa Universitas Indonesia (UI) pada Rabu 28 Juli 2021.

Kuliah umum itu merupakan bagian dari serangkaian Kegiatan Awal Mahasiswa Baru (Kamaba) PKKMB UI 2021 guna memperkenalkan tradisi dan budaya akademik yang ada di kampus.

“Keragaman terjadi atas kehendak Yang Maha Kuasa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ke-Indonesia-an kita. Di balik keragaman tersebut terdapat banyak hikmah yang perlu dipahami dan diambil manfaatnya oleh manusia,” ujar Yaqut Kholil dalam keterangan tertulis Humas UI.

Sebagai agen kerukunan dan moderasi beragama, Yaqut berharap mahasiswa mampu memberi keteladanan untuk selalu bertindak adil dan seimbang dalam banyak hal.

“Jadilah mahasiswa UI yang kreatif, inovatif, produktif, dan berkarakter. Kreatif, dicirikan dengan pribadi yang berpikir out of the box dengan karya-karya yang bermanfaat bagi masa depan bangsa," tuturnya.