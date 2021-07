Habis Jokowi End Game Terbitlah Jokowi Play The Game, Lia Lestari: Pondasi untuk Indonesia Emas 2045

PIKIRAN RAKYAT - Habis Jokowi End Game terbitlah Jokowi Play The Game.

Kalimat Jokowi Play The Game kini sedang viral dan mulai menggeser isu Jokowi End Game yang dulu jadi sorotan netizen.

Meme Jokowi Play The Game viral setelah Lia Lestari mengunggahnya di sosial media.

Selebgram Lia Lestari menggunggah meme tersebut di akun Instagramnya @Lia_Lestari29.

Unggahan meme Jokowi Play The Game itu, sudah disukai lebih dari 1878 warganet.

Dengan mengunggah meme tersebut, Lia Lestari menyadari akan terjadi pro dan kontra.

"Mengunggah gambar ini mungkin akan membuat sebagian orang marah dan semakin membenci saya," ujarnya.

"But like I ever said before. This is my account, this my home. My home, my rule. I can post whatever I want," tutur Lia Lestari.