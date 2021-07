Bansos Beras 10 Kilogram Disalurkan Besok, Warga Jakarta Penerima Wajib Penuhi Syarat Ini

PIKIRAN RAKYAT - Dinas Sosial DKI Jakarta akan menyalurkan bantuan sosial non tunai (BSNT) berupa 10 kilogram beras bagi 1.007.379 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari menyampaikan pembagian beras akan dilakukan pada 29 Juli - 17 Agustus 2021.

Penyaluran beras dilakukan oleh Perumda Pasar Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya sampai tingkat RT dan RW, yang selanjutnya disalurkan sampai kepada KPM oleh perangkat RT dan RW.

Namun dari jumlah tersebut, sebanyak 99.743 KK belum dapat diberikan bantuannya karena diketahui adanya potensi duplikasi dengan penerima bansos non tunai berupa beras dari Kementerian Sosial.

Kata dia, saat ini terhadap data tersebut sedang dilakukan pemadanan oleh Kementerian Sosial.

Premi menyebutkan, masing-masing KK akan menerima 10 (sepuluh) kilogram beras jenis premium.

"Kami sudah mempunyai data by name by address (BNBA) KPM BSNT, yang hari ini disampaikan kepada penyedia, yaitu Pasar Jaya dan Food Station untuk disalurkan pada titik lokasi RW," kata Premi Lasari dalam keterangannya, Rabu, 28 Juli 2021.

"Kemudian RW akan kembali melakukan pengecekan jumlah dan kondisi paket, lalu menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima (BAPST), dan disalurkan kepada KPM sesuai BNBA," kata dia.