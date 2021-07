Pertanyakan Sosok Komandan Penanganan Covid-19, Ketua MCCC: Semua Orang Berbicara

PIKIRAN RAKYAT – Ketua Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) Agus Samsudin mengungkapkan masalah paling krusial yang dihadapi Indonesia dalam melawan pandemi adalah tidak adanya manajemen krisis.

Ia mengaku tidak heran jika penanganan Covid-19 masih terus berlarut-larut dan tidak kunjung usai karena belum menemukan solusi jitu.

Sebagai orang yang berpengalaman dalam manajemen krisis, Agus Samsudin menilai bahwa kekacauan penanganan pandemi yang terjadi di Indonesia bisa dilihat dari tidak adanya sistem komando yang jelas serta sosok pemimpin komando tersebut.

Ia menyebutkan dalam manajemen krisis harus memiliki satu orang komandan, tetapi, hal ini tidak ditemukan di Indonesia.

Pasalnya, komandan penanganan Covid-19 di Tanah Air selalu berganti yang semula dipegang BNPB hingga Menteri Marinves.

“Saya dulu pernah menangani beberapa manajemen krisis. Nah, kalau manajemen krisis itu di mana-mana komandannya cuma satu. Nah, sekarang ini saya melihat komandannya itu ada banyak. Di awal BNPB, kemudian pindah ke KPCPEN. Terus sekarang, PPKM ini pindah lagi ke Menteri Marinves misalnya dan Menteri Perekonomian,” katanya.

Oleh karea itu, dia pun mempertanyakan sosok komandan yang sesungguhnya dalam penanganan pandemi di Tanah Air.

“Jadi saya melihat kalau mau di-improve itu lebih kepada sistem komandonya ini siapa? Who is the real number one yang manage krisis ini?,” katanya yang dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Muhammadiyah, Sabtu, 24 Juli 2021.