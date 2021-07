Sandiaga Uno Gandeng Rhoma Irama, Si Raja Dangdut Kini Punya Misi Khusus

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, menggandeng legenda musik dangdut Indonesia, Rhoma Irama, untuk sebuah misi.

Sandiaga Uno bertemu Rhoma Irama saat membagikan 1.000 hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 2021.

Sandiaga Uno mengajak masyarakat menjadikan Idul Adha sebagai momentum bangkit dari keterpurukan.

"Bangkit di saat sulit, menang melawan Covid-19, lapangan kerja kembali tercipta, yes we can do it," kata Sandiaga Uno.

"Kepulihan dari Covid-19 ini yang saya harapkan dan dengan berkurban mudah-mudahan Allah mudahkan, melancarkan, memberi rida kepada kita agar upaya mengatasi Covid-19 dikabulkan," kata Sandiaga.

Pada kesempatan itu, Sandiaga Uno memberi tugas kepada Rhoma Irama untuk berkontribusi dalam membuka peluang lapangan kerja.

Rhoma Irama dipandang sebagai tokoh ekonomi kreatif yang berpengaruh sehingga dinilai bisa menunaikan misi tersebut.

"Kita ingin sebagai tokoh ekonomi kreatif, Bang Haji bisa berkarya membuka peluang usaha lagi dan lapangan kerja, terutama melalui dakwah dan nadanya dan program-program lainnya," sebut Sandiaga Uno dikutip Pikiran-rakyat.com dari Antaranews pada 21 Juli 2021.