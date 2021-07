Pakar Wabah UI: Tidak Perlu Malu Bila Indonesia Disebut Episentrum Covid-19

PIKIRAN RAKYAT - Epidemiolog atau pakar wabah dari Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono mengatakan tak perlu malu jika Indonesia disebut sebagai episentrum pandemi Covid-19.

Pandu Riono menyebutkan Indonesia sebagai episentrum Covid-19 juga tak perlu disangkal.

"Tidak perlu Malu bila Indonesia disebut sebagai epicenter Pandemi Covid-19. Tidak perlu disangkal pernyataan tsb," kata Pandu di akun Twitternya, Selasa, 20 Juli 2021.

Menurutnya, lonjakan kasus Covid-19 memang gagal ditekan salah satu penyebabnya karena vaksinasi rendah.

Pandu Riono juga menambahkan respon pemerintah terlambat dan tak terkoordinasi.

"Akui saja bahwa lonjakan kasus memang gagal ditekan, salah satu sebabnya cakupan vaksinasi yg rendah. Respon Pemerintah yg telat & tak terkoordinasi.," kata Pandu.

Unggahan Pandu Riono

Sebelumnya media AS, The New York Times memberitakan bahwa Indonesia menjadi episentrum Covid-19 di Asia Tenggara bahkan dunia.

Sebab, selama beberapa hari berturut-turut, jumlah kasus harian Covid-19 di Indonesia berada di rentang 30.000 hingga 50.000 kasus per hari yang melampaui kasus harian di India dan Brazil.