Terawan: Dunia Berasumsi Vaksin Nusantara Akhir dari Covid-19

PIKIRAN RAKYAT - Mantan Menteri Kesehatan (Menkes), Terawan Agus Putranto mengklaim saat ini dunia mulai mengakui 'kesaktian' dendritic cell vaccine immunotherapy atau vaksin Nusantara.

Hal tersebut diungkap oleh Terawan saat menghadiri acara webinar internasional bertajuk Perang Biologis Pandemi Covid-19: Lessons Learned and Efforts to Reinforce Health Security to Accelerate Covid-19 pada Minggu 18 Juli 2021.

Terawan mengatakan bila sejumlah jurnal di luar negeri membahas bagaimana vaksin Nusantara berpeluang besar dalam menyudahi penyebaran Covid-19.

"Sekarang di seluruh dunia sedang membicarakannya, termasuk terakhir dari New York dan sebagainya, karena sudah terbit jurnal PubMed. Itu isinya adalah dendritic cell vaccine immunotherapy atau vaksin Nusantara, the begining of the end cancer and Covid-19," kata Terawan, dikutip dari Channel Youtube RSPAD Gatot Soebroto, Minggu, 18 Juli 2021.

Karya ilmiah tersebut dibuat sejumlah peneliti, salah satunya Amal Kamal Abdel-Aziz dari Department of Experimental Oncology, European Institute of IRCCS, Milan, Italia.

Selain itu, Terawan meyakini dunia juga berasumsi vaksin Nusantara dapat dijadikan 'senjata utama' untuk melawan virus corona.

"Artinya apa? Dunia sepakat punya hipotesis bahwa yang menyelesaikan hal ini termasuk Covid-19 adalah dendritic cell vaccine immunotherapy atau vaksin Nusantara," tuturnya.