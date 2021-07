Eks Menteri BUMN Sugiharto Wafat, Fahri Hamzah Kenang Momen Bersama Almarhum

PIKIRAN RAKYAT - Kabar duka menyelimuti Indonesia, eks Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sugiharto wafat pada Kamis, 15 Juli 2021.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Sugiharto yang menjabat Menteri BUMN 2004-2007 menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP).

Mengutip Antara, Sugiharto lahir di Medan, Sumatra Utara, pada 29 April 1955.

Dia menjabat Menteri Negara BUMN di Kabinet Indonesia Bersatu, dari Oktober 2004 hingga Mei 2007.

Baca Juga: Prediksi Nasib Rumah Tangga Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie, Denny Darko: Mereka Akan...

Sugiharto juga sempat menjabat sebagai direksi di PT Medco Energy Tbk (MEDC) dan Komisaris Utama Pertamina.

Jabatan lain yang pernah diembannya antara lain, menjadi Direktur Keuangan dan Direktur Utama MedcoEnergi.

Lalu, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) hingga menjadi Advisor to the Board of IDB Member Countries Sovereign Investment Forum.

Sugiharto adalah lulusan Universitas Indonesia kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Manajemen di Amsterdam, Belanda dan Universitas Gajah Mada.

Baca Juga: Fakta 'Mengerikan' di Balik Kasus Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Terungkap, Ade Armando: Bayangkan...