Mulai Agustus 2021 Akan Ada Perubahan SIM C, Simak Cara Pengajuan Kenaikan Golongan

PIKIRAN RAKYAT - Pihak kepolisian menuturkan beberapa tahapan yang harus dilalui untuk menaikkan golongan SIM C yang akan berlaku mulai Agustus 2021.

Aturan tersebut dibuat berdasarkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM yang disahkan pada 19 Februari 2021.

Ada tiga golongan SIM C yang akan diberlakukan yaitu SIM C, SIM C I, SIM C II yang penggunaannya berdasarkan kapasitas silinder roda dua.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari PMJ News, Kasi Standar Pengemdi Ditregident Korlantas Polri, AKBP Arief Budiman berujar jika masyarakat yang akan mengajukan kenaikan golongan SIM C harus melalui beberapa tahap terlebih dulu.

Tahapan tersebut yaitu jika masyarakat akan mengajukan kenaikan golongan ke C I, masyarakat harus memiliki SIM C yang telah digunakan selama 12 bulan sejak diterbitkan.

Sementara itu, pengajuan SIM C II, masyarakat harus memiliki SIM C I yang telah digunakan selama 12 bulan sejak diterbitkan.

Biaya pembuatan ketiga tim tersebut dibanderol senilai Rp100.000 dan untuk perpanjangan Rp75.000.

