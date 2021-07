Kritik Tajam Menhan, Connie Bakrie Malah Dapat Kiriman Vitamin C dari Prabowo Subianto

PIKIRAN RAKYAT - Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie yang tengah terbaring sakit akibat terpapar Covid-19 itu, mengaku terkejut mendapatkan kiriman vitamin C dosis tinggi sekaligus dukungan moril dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Padahal, Connie Bakrie pernah mengkritik tajam Prabowo soal rencana pengadaan dan modernisasi alat-alat utama persenjataan (alutsista).

Dalam Instagram pribadinya, Connie Bakrie mengaku terkejut mendapatkan kiriman vitamin C dosis tinggi sekaligus dukungan moril dari Menhan Prabowo Subianto.

“You have no idea just how much your nice surprised help and support mean so much to me (Anda tidak paham seberapa besar bantuan dan dukungan Anda yang mengejutkan ini sangat berarti bagi saya)," tulis Connie, Selasa 13 Juki 2021, sambil memperlihatkan tiga botol gelap bertuliskan Vitamin C 15 gram.

"Your very nice gestures will be the key that allow me to get better when I was struggling with this C19 worst variant (Tindakan Anda yang sangat baik menjadi kunci yang memungkinkan saya menjadi lebih baik ketika saya berjuang menghadapi varian terburuk covid-19 ini,” kata Connie lagi.

Connie menjelaskan, Menhan melalui orang kepercayaannya memberikan booster vitamin untuk membantu penyembuhannya dari dampak virus ganas yang tengah mewabah di Tanah Air itu.

“Jadi bukan resmi Kemenhan. Ini nice surprise yang memberikan saya semangat agar segera sembuh,” kata Connie saat dihubungi terpisah.

