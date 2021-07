Akun Instagram BEM Unnes Lenyap, Sempat Juluki Ma'ruf Amin The King of Silence

PIKIRAN RAKYAT - Setelah julukan The King of Lip Service disematkan oleh BEM UI pada Presiden Joko Widodo, baru-baru ini muncul gelar The King of Silence yang dipersembahkan untuk Wakil Presiden Ma'ruf Amin dari BEM Universitas Negeri Semarang (Unnes).

Namun, belum lama kritik tersebut disuarakan, akun resmi Instagram BEM Unnes, yakni @bemkmunnes diam-diam hilang tanpa jejak.

Setelah ditelusuri per tanggal 6 Juli 2021, akun dengan username tersebut memang sudah tak bisa ditemukan.

Sementara itu, salah satu akun yang mengatasnamakan BEM Unnes mengunggah sebuah pernyataan di fitur Instagram Story yang berisi imbauan agar publik berhati-hati.

"Akun lama kami tidak dapat diakses, hati-hati dengan akun palsu," kata akun @bem.km.unnes.

Di kolom bio, pihak pengelola Instagram @bem.km.unnes juga mengaku sedang mengupayakan agar akun lamanya bisa dibuka kembali.

"Akun lama tidak dapat diakses, sedang kami upayakan," katanya.