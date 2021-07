Menaker Sampaikan Arahan di Masa PPKM Darurat bagi Perusahaan dan Pekerja

PIKIRAN RAKYAT - Kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, di wilayah Jawa dan Bali yang sudah berlaku mulai tanggal 3 kemarin hingga 20 Juli mendatang

Demi mendukung aturan pemerintah guna menekan penyebaran kasus Covid-19 yang semakin meningkat per harinya. Sejumlah titik penyekatan juga sudah terpasang di beberapa ruas jalan khususnya di Ibu Kota Jakarta.

Menyusul sejumlah kebijakan dan aturan work from home (WFH) dan work from office (WFO) yang sudah diterapkan, bagi sistem kerja di perkantoran baik di sektor non esensial dan sektor esensial.

Terkait kebijakan PPKM Darurat ini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta manajemen perusahaan dan pekerja/buruh untuk mematuhi kebijakan pemerintah tersebut.

Yakni, tentang aturan PPKM Darurat yang berlaku mulai tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 di Jawa dan Bali.

Dalam hal ini, Menaker Ida juga menginstruksikan para pengawas ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah untuk turut membantu Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 dalam mengawal pelaksanaan PPKM Darurat di daerahnya masing-masing.

“Kebijakan pemerintah untuk memberlakukan PPKM Darurat adalah ikhtiar terbaik untuk menghentikan penyebaran Covid-19. Semua pihak harus mematuhi untuk keselamatan kita bersama karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama,” kata Ida, di Jakarta, Sabtu, 3 Juli 2021.

Lebih lanjut, Menaker Ida mengatakan, kedisiplinan semua pihak mematuhi protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam PPKM Darurat adalah bagian dari upaya perlindungan atas keberlangsungan usaha.