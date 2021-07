PPKM Darurat Jawa-Bali 3-20 Juli 2021, Berikut Bedanya dengan PPKM Mikro

PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali pada 3-20 Juli 2021.

Pemberlakuan PPKM Darurat diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui siaran di kanal Youtube Sekretariat Presiden pada 1 Juli 2021.

Dalam pemaparannya, Jokowi menyebutkan PPKM Darurat akan diimplementasikan lebih ketat dibandingkan PPKM Mikro.

"PPKM Darurat ini akan meliputi pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku," ucap Jokowi.

Berikut adalah perbedaan-perbedaan aturan dalam PPKM Darurat dan PPKM Mikro.

1) PPKM Darurat mengatur kegiatan bekerja pada sektor non-esensial dilakukan 100 persen dari rumah (WFH) sementara PPKM Mikro masih mengizinkan 25 persen pegawai bekerja dari kantor (WFO).

2) PPKM Darurat mengatur setiap tempat makan hanya menerima pesanan take away (bungkus) sementara PPKM Mikro masih mengizinkan layanan dine in (makan di tempat) sebesar 25 persen dari kapasitas.

3) PPKM Darurat mengatur kegiatan pada pusat perbelanjaan atau mal ditutup sementara. Sedangkan PPKM Mikro mengizinkan kegiatan di pusat perbelanjaan maksimal 25 persen dari kapasitas.

