China Sebut Produk Ekspor Ikan dari Indonesia Terpapar Covid-19

PIKIRAN RAKYAT - China menyebutkan bahwa produk ekspor perikanan yang dikirim ke Negara Tirai Bambu itu memiliki indikasi terpapar Covid-19.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP, Rina.

"Kami menerima 20 notifikasi yang berasal dari 14 Unit Pengolahan Ikan (UPI) terkait temuan ini," kata Rina dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

Sebagai langkah untuk menindaklanjuti penemuan tersebut, pihak KKP pun mengadakan pertemuan bilateral dengan otoritas China.

Baca Juga: Ayu Ting Ting Buat Perjanjian Pranikah dan Larang Suami Pakai Tas Wanita, Ivan Gunawan: Gue Capek!

"KKP telah mengadakan bilateral dengan otoritas GACC (General Administration Customs of the People's Republic of China)," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.

Akibatnya dari penemuan China itu, ada 20 kasus yang dikembalikan ke Indonesia.

Setelah 20 kasus tersebut dikembalikan ke Indonesia, pihak terkait pun langsung menginspeksi 14 UPI terkait dugaan produk perikanan tersebut terpapar Covid-19.

Selain itu, KKP juga mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan UPI memiliki prosedur yang tepat saat mengerjakan produk perikanan yang diekspor ke luar negeri.