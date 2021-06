Soroti Pemegang Jabatan Komisaris BUMN, Busyro Muqoddas: Itu Hanya Mainan bagi Mereka

PIKIRAN RAKYAT – Mantan Ketua KPK, Busyro Muqoddas menyinggung soal penunjukan sejumlah komisaris BUMN yang juga sempat menjadi perbincangan hangat masyarakat.

Hal itu disampaikan dalam diskusi daring ‘Agenda Mendesak Penguatan KPK’ yang digelar Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Sabtu 19 Juni 2021.

Ketika menyinggung soal sejumlah pihak yang menduduki jabatan, termasuk komisaris, di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Busyro Muqoddas pun menyampaikan salah satu ayat Al-Quran, yang berbunyi:

“Kepada mereka aku berikan dua jalan, yaitu jalan pendakian tetapi kebanyakan manusia tidak menempuh jalan pendakian. Tahukah kamu jalan pendakian itu? Yaitu membebaskan budak dari perbudakan.” (Al-Balad 10-14).

Busyro Muqoddas pun mengungkapkan tafsir elaboratif dari ayat tersebut, dan membahas terkait penetapan jabatan-jabatan di perusahaan milik negara tersebut.

Dia mengatakan bahwa manusia tentu saja memilih jalan pendakian, bukan jalan yang enak yang membuat seseorang memilih kenikmatan sesaat.

“Contoh konkret yaitu jabatan-jabatan yang terkait dengan fasilitas kenegaraan, yang melanggar prinsip-prinsip the right man on the right job ya,” ujar Busyro Muqoddas, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal Youtube Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY, Minggu, 20 Juni 2021.

Dia pun membeberkan jabatan-jabatan yang terkait dengan fasilitas kenegaraan, yang dinilai telah melanggar prinsip tersebut.